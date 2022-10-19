Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 3:48

В Ленинском районе Красноярска обесточено отделение полиции по вопросам миграции

Вернуть электричество обещают до обеда
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Ленинском районе Красноярска обесточено отделение полиции по вопросам миграции

В Ленинском районе Красноярска обесточено отделение полиции по вопросам миграции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 19 октября в Ленинском районе Красноярска отделение полиции по вопросам миграции оказалось обесточено. Об этом сообщают в пресс-служба МВД по краю.

Аварийное отключение электричества произошло после 9 часов утра. Сейчас отдел по миграционным вопросам на 26 Бакинских комиссаров, 17А не работает.

Но в пресс-службе МВД по Красноярскому краю отмечают, что электричество должно вернуться ориентировочно в 12.00. После этого подразделение вернется к работе.