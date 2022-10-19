В Ленинском районе Красноярска обесточено отделение полиции по вопросам миграции Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 19 октября в Ленинском районе Красноярска отделение полиции по вопросам миграции оказалось обесточено. Об этом сообщают в пресс-служба МВД по краю.

Аварийное отключение электричества произошло после 9 часов утра. Сейчас отдел по миграционным вопросам на 26 Бакинских комиссаров, 17А не работает.

Но в пресс-службе МВД по Красноярскому краю отмечают, что электричество должно вернуться ориентировочно в 12.00. После этого подразделение вернется к работе.