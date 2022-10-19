В Красноярском крае задержали пьяного водителя, скрывавшегося от полицейских на автомобиле отца

В Красноярском крае задержали трижды судимого за пьяную езду водителя. Скриншот из видео МВД по краю

На севере Красноярского края полицейские вновь задержали трижды судимого за пьяную езду водителя. Об этом сообщают в региональном МВД.

На 282 километре трассы Епишино-Северо-Енисейский полицейские заметили УАЗ, водитель которого при виде экипажа ДПС выехал на встречку. Полицейские потребовали его остановиться, но в итоге началась погоня, во время которой лихач неоднократно создавал аварийные ситуации.

Остановился нарушитель только после применения инспекторами табельного оружия. Освидетельствование показало десятикратное превышение допустимого содержания алкоголя в крови – 1,46 промилле, что эквивалентно двум бутылкам водки.

Оказалось, что 35-летний мужчина трижды судим за езду в пьяном виде. Машину он взял у своего отца, от которого скрывал лишение прав. В отношении лихача завели четыре административных протокола и одного уголовное дело. Машину поместили на штраф-стоянку.