На выборы главы Красноярского края в 2023 году потратят свыше 1 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году на выборы губернатора Красноярского края планируется потратить более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2023 год.

Всего в 2023 году краевому избиркому полагаются бюджетные поступления на сумму почти 1 221 миллиард рублей. В эту сумму как раз входят расходы на подготовку к выборам - 1 074 879 тысяч рублей и ежегодное содержание избирательной комиссии 145 846,5 тысяч рублей.

Напомним, что выборы главы Красноярского края пройдут в Единый день голосования – 10 сентября 2023 года.

СКАЗАНО:

Алексей Подушкин, председатель избирательной комиссии Красноярского края:

- В Красноярском крае из-за его большой территории и наличия труднодоступных мест достаточно дорогой выборный процесс. Избирательным комиссиям приходится использовать в том числе и авиатехнику, чтобы обеспечить возможность проголосовать людям живущим, например, на кочевых стоянках. В этой связи, для проведения выборов губернатора в следующем году, только на перелеты членов избирательных комиссий в бюджет планируется заложить более 200 млн рублей. Также значительная сумма нужна на оплату заработной платы членов избирательных комиссий – на эти цели необходимо около 700 млн рублей. Впрочем, все эти расчеты сделаны для голосования в два тура. Если выборы пройдут в один тур, произойдет существенная экономия денег – около 40 процентов заложенной на выборы суммы вернется в бюджет. Стоит отметить что фактические расходы традиционно ниже плановых, а сэкономленные средства останутся в бюджете и будут направлены на значимые социальные расходы.