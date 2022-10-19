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Общество19 октября 2022 2:12

В Красноярске запустят новое приложение для оплаты проезда на общественном транспорте

В тестовом режиме оно станет доступно 15 ноября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске запустят новое приложение для оплаты проезда на общественном транспорте

В Красноярске запустят новое приложение для оплаты проезда на общественном транспорте

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 ноября 2022 года в тестовом режиме заработает новое приложение по оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают в городской администрации.

Название приложения и список маршрутов, на которых будут проходить испытания, пока неизвестны. Однако если тестирование пройдет удачно, сервис заработает на всех маршрутах Красноярска уже с 1 декабря 2022 года. В роли разработчика выступил «Красноярскавтотранс».

Напомним, что прошлое приложение «Транспорт Красноярска» приостановило работу из-за многочисленных жалоб пассажиров еще 18 августа 2022 года.