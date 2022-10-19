В Красноярске дороги от гололеда будут обсыпать солевой смесью. Фото: t.me/krsk_loginov

Грядущей зимой в Красноярске от гололеда дороги будут обрабатывать солевой смесью. Об этом рассказал мэр Владислав Логинов.

Глава города отметил, что, по мнению ученых СФУ, оптимальный вариант для красноярского климата – это единые гранулы с хлоридом натрия и кальция, формиатом натрия и мочевиной.

Однако Роспотребнадзор запретил использование такого средства. Дело дошло до суда. И пока решение суда не принято, в Красноярске будут применять солевые растворы, а также смеси соли и абразивных материалов.

Градоначальник также добавил, что к зиме на сегодняшний день готово 60% уличной техники. Несмотря на прогноз погоды, по которому снежный покров укоренится в городе в середине ноября, уже сейчас выйти на дороги готовы 130 единиц техники.