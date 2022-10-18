«Мой первый бизнес»: СУЭК объявляет конкурс школьных изобретательских проектов

Межрегиональный конкурс школьных изобретательских проектов "Мой первый бизнес" организован Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития". Конкурс проводится на заключительном этапе проекта "Школьные стартапы: смотрим в будущее, улучшаем настоящее".

Первостепенные задачи конкурса – формирование кадрового потенциала для предприятий СУЭК, поддержка и развитие молодежных инициатив в сфере предпринимательства и IT-технологий, повышение качества жизни на территориях присутствия компании. Принять участие в конкурсе приглашаются команды школьников 8-10 классов в составе до трех человек из Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Кемеровской области, Республик Бурятия и Хакасия. Круг тем, которые ребята могут взять в разработку – практически неограничен. Главное, чтобы проекты несли в себе научно-техническую новизну, были экономически эффективными, жизнеспособными – именно эти критерии будут основными при оценке их компетентным жюри. Победителей ждет учебно-познавательная поездка в Сочи.

Работе с молодежью, как с будущим кадровым резервом, компания уделяет значительное внимание. На предприятиях холдинга действует целый комплекс программ, направленных на трудовое воспитание, развитие научного, изобретательского, инженерного потенциала, лидерских качеств, помощь в профессиональной ориентации подростков.