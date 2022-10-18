Эксперты отмечают рост оборота платежей по картам «Мир» с помощью смартфона

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Банковские эксперты отмечают что объем оплат смартфонами сред владельцев карт «Мир» за 9 месяцев 2022 года вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Общий Pay-оборот по цифровым картам за три квартала вырос на треть к прошлому году. Такую аналитику приводит в сообщении пресс-служба ВТБ.

Чаще всего клиенты расплачиваются смартфонами в супермаркетах – на них в сентябре пришлось 40% токенизированного оборота. На втором месте – траты в кафе и ресторанах, там клиенты банка совершили 11% от общего объема Pay-платежей.

Растет популярность цифровых карт, которые позволяют расплачиваться за покупки не только с помощью смартфонов офлайн, но и в интернет-магазинах. По итогам трех кварталов оборот по ним достиг 48 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза год к году. В третьем квартале он вырос на 14% к апрелю-июню.

Цифровыми картами пользователи чаще всего оплачивают покупки и онлайн-заказы в супермаркетах (24%), гипермаркетах DIY-сегмента (18%), и сервисах путешествий – на приобретение авиа и ж/д-билетов и бронь отелей в сентябре пришлось 9% оборота.

«Сегодня владельцам смартфонов на Android доступны удобные Pay-сервисы, позволяющие расплачиваться картой «Мир» за товары и услуги в одно касание. Держатели наших карт «Мир» уже оценили преимущество этого способа оплаты и активно пользуются им для повседневных покупок. В целом набирает популярность использование цифровых карт для онлайн и офлайн-шопинга», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.