В Канске на 6 лет осудили закладчицу, которая разносила по тайникам героин в нижнем белье

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске на 6 лет осудили 26-летнюю закладчицу, разносившую по тайникам героин в нижнем белье. Как сообщили в МВД, она держала при себе 26 свертков с наркотиками.

Женщину, оставлявшую в специальных местах наркотики, полицейские приметили практически сразу. Уже после первой закладке в подъезде на выходе её ждали сотрудники МВД.

Во время личного досмотра из нижнего белья женщины достали сразу 26 свертков с героином общей массой 75 граммов. Такой же был найден и в подъезде, где она сделала закладку.

- Также у задержанной были изъяты находившиеся при ней электронные весы, банковская карта и сотовый телефон. При осмотре мобильного полицейские обнаружили в мессенджере чат с перепиской о наркотических средствах, местах их нахождения и фотоизображения участков местности с пометками, - пояснили в ведомстве.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Суд признал её виновной.