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Происшествия18 октября 2022 9:52

В Зеленогорске сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшийся в движении Nissan

К счастью, никто не пострадал
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Зеленогорске экипаж ДПС помог потушить загоревшийся в движении Nissan. Как рассказали в ГИБДД, начавшийся пожар госавтоинспекторы заметили еще раньше, чем водитель авто.

Все произошло на выезде из города. Мужчина спокойно ехал на своей машине, когда внезапно мимо проезжавший экипаж ДПС развернулся и потребовал автолюбителя остановиться. Водитель припарковался и заметил, как из-под капота Nissan вырывается огонь. Инспекторы сразу же поспешили на помощь.

Мужчина начал попытки потушить пожар, а сотрудники ГИБДД сообщили о ситуации в экстренные службы и начали тормозить мимо проезжающие машины, чтобы попросить дополнительные огнетушители. Огонь удалось сбить довольно быстро совместными усилиями