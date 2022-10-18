Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 9:13

К 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, призывавшего жителя Красноярска стать террористом

Мужчина оказывал всяческое содействие террористическим организациям
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

В Красноярском крае осудили мужчину, проповедовавшего терроризм и уговаривавшего жителя краевой столицы стать последователем одной из организаций. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Мужчина - выходец Центрально-Азиатского региона. Он в своем окружении транслировал террористические идеи и призывал к дестабилизации общественной обстановки и органов власти.

Но его действия были пресечены силовиками. Заведено уголовное дело по статье содействие террористической деятельности. Мужчина признан виновным, он отправился отбывать срок в колонию строгого режима.