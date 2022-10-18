С начала 2022 года в Красноярском крае уменьшилось количество разводов

В Красноярском крае браков стало меньше на 5% Фото: Мария ЛЕНЦ

За восемь месяцев с начала 2022 года в Красноярском крае стало на 1% меньше разводов – 9 961 расторгнувшая отношения пара против 9 767 в прошлом году. Таким образом, на каждую тысячу браков в 2021 году приходилось 792 развода, рассказали в Красноярскстате.

Браков тоже стало меньше – на целых 5%. Узами брака за январь-август этого года решили себя связать 12 571 влюбленная пара. В прошлом году за такой же период поженились более 13 тысяч пар.

Напомним, в июле этого года в Красноярскстате сообщали, что по статистике за январь-май 2022 года на каждую 1000 браков приходится 981 развод.