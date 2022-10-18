Житель Ирака переехал в Сибирь ради красноярки с тремя детьми

Хайдар и Екатерина. Фото архив семьи.

После развода Екатерина Кихтенко из Красноярска осталась одна с тремя детьми. Плакала, не могла ни есть, ни спать. А, когда пришла в себя, загадала: «Хочу выйти замуж. И пусть супруг будет, как царь, настоящий лев». И что вы думаете? Сбылось! Нашелся именно лев (не по гороскопу). Причем судьбу Кати решил один-единственный добрый комментарий в соцсетях.

Как рассказывала «Комсомольская правда»-Красноярск еще в июне, Катя и Хайдар были в одной местной группе в соцсетях (житель Ирака когда-то жил в России и изучал русский язык – прим.ред.). Однажды там появилось объявление: небогатый и неприметный внешне мужчина ищет жену. Дальше началась травля: «Ты в зеркало на себя смотрел?». Потенциальные невесты заклевали бедолагу. За него вступился только один человек, Катя. Ее пост случайно увидел Хайдар. И понял: вот она, настоящая женщина. Добрая, сердечная, ЕГО. А дальше все закрутилось…

Невероятную историю любви сибирячки и иракца можно прочесть по ссылке.