Красноярские дороги зимой будут посыпать солью вместо «бионорда»

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Красноярские коммунальные службы активно готовятся к снежному сезону. Как рассказали в администрации, спецтехника и рабочие переходят на зимний режим работы. Уже определены и противогололедные составы – в этом году вместо «бионорда» асфальт будут посыпать песчано-щебеночной и песчано-солевой смесью.

Снег с дорог и тротуаров города будут убирать 200 единиц спецтехники. Как пояснил мэр, сейчас есть нехватка машин, но эта проблема решается. В Красноярск до конца года прибудут еще 11 единиц спецтехники. Снег складировать будут на 5 отвалах. При необходимости, подключат и снегоплавильные машины, которые подарил краевой столице Санкт-Петербург в прошлом году.