В нацпарке «Красноярские Столбы» зафиксировали необычную активность грызунов

Фото: предоставлено нацпарком «Красноярские столбы»

Осенний учет грызунов в национальном парке «Красноярские столбы» показал необычную вспышку активности мышей. Сотрудники рассказали, что прошлые два сезона были пиковыми, после чего должен был наступить спад. Однако этого по непонятной причине не произошло.

Одной из возможных причин ученые отмечают усыхание и массовое выпадение пихты. Тайга из-за этого сильно захламляется, и зверьки получают массу укромных мест, где до них не могут добраться хищники.

Подсчетом грызунов в нацпарке занимаются почти 100 лет – с момента его основания в 1925 году. Причина такого внимания проста – чем больше мышей, тем больше еды для прочих промысловых, хищных, редких и прочих животных.

Определить количество грызунов помогают специальные учетные канавки. Такой способ, хоть и довольно трудозатратен, однако дает максимум информации и работает в любую погоду и время. И данные этого года стали для биологов неожиданными: вместо ожидаемого уменьшения численности мыши интенсивно размножились и расселились по достаточно большой территории.

В таком отклонении от графика есть свои плюсы: корма хватит и пернатым, и четвероногим хищникам. Питаются грызунами соболя, норки, горностаи, лисы, волки и даже медведи. Последние даже учат охотиться на мышей детенышей: для этого медведица находит колонию грызунов, срывает и встряхивает дерновину. После чего медвежатам остается лишь поймать разбегающихся мышек.

Расплодившиеся грызуны являются кормом и для клещей, поэтому ученые прогнозируют увеличение в перспективе и их численности.