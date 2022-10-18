В Красноярске женщина работала волонтером, чтобы грабить своего подопечного

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 34-летняя женщина, работающая продавцом в магазине, придумала как «подзаработать» денег на пожилом посетителе. Как рассказали в МВД, ей для этого пришлось стать волонтером.

Наталья* познакомилась с Василием Сергеевичем* (имена изменены) в магазине, где работала продавцом, в начале января 2022 года. Мужчина туда часто заходил за продуктами, но из-за здоровья ему было это делать достаточно сложно. Наталья видела, что мужчина покупает хорошие продукты, не экономит, и поняла, что у него есть деньги. В её голове созрел план, как немного «подзаработать».

В один из визитов Василия Сергеевича, продавщица сказала ему, что она – волонтер. Помогает пожилым людям, доставляет им продукты. Предложила мужчине абсолютно безвозмездно завозить ему еду и лекарства несколько раз в неделю, чтобы он не напрягался. Василий Сергеевич согласился, мыслей о том, что его могут обмануть, у него не возникло – ведь в последние несколько лет такая помощь довольно популяризована.

С января по июль Наталья регулярно проведывала Василия Сергеевича, привозила продукты и лекарства, все на бесплатной основе, не требуя денег взамен. Пока Наталья занималась волонтерством, она умудрилась добраться до телефона пенсионера, и при помощи него активировала его карту в мобильном приложении банка. За полгода она перевела себе 155 000 рублей.

В отношении Натальи завершено расследование уголовного дела по статье «кража». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.