Самозанятых Красноярского края научат вести бизнес-переговоры и управлять финансами

В Красноярском крае по данным на начало октября 2022 года работают 99 308 самозанятых. За год количество жителей региона, которые выбрали специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), увеличилось почти на 35 тысяч человек.

В октябре и ноябре для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые используют НПД, в Минусинске, Идринском, Заозёрном, Нижнем Ингаше, Боготоле и Тюхтете пройдут очные бесплатные мастер-классы «Все о самозанятости: от А до Я». Обучение организует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Спикером выступит Наталья Яковлева – руководитель Сибирского центра профессионального развития, автор обучающих программ, бизнес-тренер. Она расскажет о том, какие преимущества дает самозанятость, как продвигать свои товары и услуги. Кроме того, участники мастер-классов узнают о методиках ведения переговоров, как включить бизнес-мышление, ставить и достигать бизнес-цели. Также среди тем – управление финансами и основы налогообложения.

«Этой осенью мы запустили серию очных обучающих мероприятий для представителей бизнеса в районах края, в том числе и для самозанятых. Мы видим, что именно личная встреча с экспертами и тренерами помогает лучше разобраться в теме начинающим, а для опытных самозанятых – это хорошая возможность «прокачать» свои навыки и вывести дело на новый уровень. Кроме того, поддерживать самозанятых мы готовы и финансово. Ежемесячно наши эксперты рассказывают об этой возможности в онлайн-формате: ближайшие вебинары по финансовым продуктам запланированы на 27 октября, 10 ноября и 14 декабря этого года», – рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по тел. 8-800-234-0-124 или на сайте мойбизнес-24.рф в разделе «Календарь мероприятий».

Для справки:

Расписание семинаров и мастер-классов:

19 октября, среда – Минусинск (10.00-13.00);

20 октября, четверг – Идринское (10.00-13.00);

26 октября, среда – Заозерный (10.00-13.00);

27 октября, четверг – Нижний Ингаш (10.00-13.00);

1 ноября, вторник – Боготол (10.00-13.00);

2 ноября, среда – Тюхтет (10.00-13.00).