Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Целый ряд наказаний ждет молодого жителя Красноярска, который пьяным попал в ДТП на Subaru. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. В результате аварии пострадал 24-летний пассажир, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водитель, у которого никогда не было водительского удостоверения, решил обмануть прибывших на место сотрудников ДПС. Он сказал, что является еще одним пассажиром, а водитель скрылся.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Однако полиция спустя время установила истинного виновника аварии. На парня составили сразу несколько административных дел. Ему предстоит ответить за пьяное вождение, оставление места ДТП, выезд на полосу встречного движения, управление машиной без прав, отсутствие полиса ОСАГО и наличие технических неисправностей в автомобиле. Кроме штрафов на 51 300 рублей молодому человеку грозит административный арест до 15 суток.