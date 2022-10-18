В Красноярском крае мужчина за регулярное вождение в пьяном виде лишился свободы и автомобиля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнеингашском районе Красноярского края мужчину, который в четвертый раз попался на пьяном вождении, приговорили к 1 году и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре, также был конфискован его автомобиль.

Мужчина был осужден трижды за управление авто в нетрезвом виде - в ноябре 2016 года, июле 2017 года и октябре 2018 года. Он отбывал наказание в колонии поселения, находился на обязательных работах и был лишен прав. Но толку это не дало. В августе 2022 года его опять поймали с поличным – тестирование показало 0,55 мг/л.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима, а также на 3,5 года лишил прав.