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Происшествия18 октября 2022 6:00

В Красноярском крае мужчина за регулярное вождение в пьяном виде лишился свободы и автомобиля

Он отправится в колонию строгого режима на 1 год и 2 месяца
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнеингашском районе Красноярского края мужчину, который в четвертый раз попался на пьяном вождении, приговорили к 1 году и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре, также был конфискован его автомобиль.

Мужчина был осужден трижды за управление авто в нетрезвом виде - в ноябре 2016 года, июле 2017 года и октябре 2018 года. Он отбывал наказание в колонии поселения, находился на обязательных работах и был лишен прав. Но толку это не дало. В августе 2022 года его опять поймали с поличным – тестирование показало 0,55 мг/л.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима, а также на 3,5 года лишил прав.