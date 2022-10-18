Пластик, батарейки и бумагу могут сдать жители Красноярска на экологической акции

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторая за 2022 год экологическая акция по сбору мусора для переработки пройдет с 17 по 28 октября в Красноярске. В администрации города рассказали, что принести бытовые отходы могут лишь горожане, организации в мероприятии не участвуют.

Впрочем, неограниченное количество отходов не примут и от красноярцев: на некоторые категории установлены свои лимиты. Например, ртутных ламп можно сдать не больше пяти штук, к тому же они должны быть не длиннее 50 сантиметров. Батареек – до 1 килограмма. Их позже отправят на завод по переработке в Новосибирск.

Пластиковую тару можно принести любого вида, включая крышечки от бутылок, - главное, чтобы она была чистой.

Для всех участников акции пройдет лотерея, в которой можно будет выиграть экологичные сувениры.

Бытовые отходы, в которые входят макулатура, батарейки, пластик и ртутные лампы, принимают в будни с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

- ул. Ады Лебедевой, 149 (Железнодорожный район). Тел.: 211-95-01;

- ул. Павлова, 37а (Кировский район). Тел.: 260-17-47;

- ул. Мичурина, 17 (Ленинский район). Тел.: 220-90-09;

- ул. Высотная, 15 (Октябрьский район). Тел. 291-30-46;

- ул. Парашютная, 8а (Свердловский район). Тел. 204-06-43;

- ул. Богдада, 65 (Центральный район). Тел.: 220-60-00;

- пр. Металлургов, 20а (Советский район). Тел.: 8-902-973-03-84. С 15.00 до 18.00;

- ул. Вавилова, 53 (Отделение «Шанс»). Тел.: 201-54-91.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону 201-54-91 (штаб Трудового отряда).