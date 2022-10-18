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Происшествия18 октября 2022 5:18

В Красноярске мужчина, ограбивший с топором девушку на 150 рублей, получил 5,5 лет колонии

До этого он совершил еще одно нападение с топором, а еще ограбил своего работодателя
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина, ограбивший с топором на АЗС девушку на 150 рублей, получил 5,5 лет колонии. Как сообщили в МВД, это было его не первое преступление.

Сначала он в Солнечном на АЗС напал на девушку с топором, пытался отобрать у нее деньги, но это вовремя заметил кассир и вызвал полицию. Мужчина сбежал.

Через несколько минут на соседней заправке он вновь напал уже на другую девушку и смог забрать у нее 150 рублей и две банковские карты.

А несколькими днями ранее 26-летний мужчина ограбил своего работодателя – украл у него строительные инструменты на сумму 25000 рублей.

В отношении рецидивиста было заведено уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Разбой». Суд признал его виновным.