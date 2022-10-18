Директор УК в Красноярске за полгода похитил у жильцов 2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело по статье «мошенничество» завели в полиции Красноярска на директора одной из управляющих компаний города. В ГУ МВД сообщили, что он подозревается в хищении 2 миллионов рублей у собственников многоквартирных домов.

Как установили следователи, с мая по ноябрь 2021 года руководитель УК оформил фиктивные документы по расходам на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Для договоров он использовал реквизиты индивидуального предпринимателя, который о мошеннической схеме ничего не знал.

За свои действия «предприимчивый» директор 1989 года рождения максимально может получить до 10 лет лишения свободы.