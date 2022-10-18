Жителей Иланского приглашают на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных»

Все, кто придет на праздник с питомцем, получат подарки! Фото: Детская библиотека им. А.Л.Барто, г. Иланский

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

В октябре начались Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных», они пройдут в семи городах Красноярского края и в столице Хакасии.

А накануне этого события в Детской библиотеке им. А.Л.Барто Иланского состоялся ЗООквиз «Лохматые хвостолапы».

Рассказывает заведующая библиотекой Татьяна Турейко:

- В этот день наши читатели пришли в библиотеку не одни, вместе с ними прибыли их мурлыкающие любимцы и забавные хомячки, прямо в своем домике. Мероприятие началось со знакомства усатых гостей, обнюхивания и даже фырчания и урчания, но потом все друг к другу привыкли и приступили к испытанию зооквиз, тема которого была книжные животные – герои популярных произведений. Участники вспоминали знаменитые фразы, подвиги и особенности характера, иногда сравнивали со своими питомцами, рассказывая разные истории про них. В конце мероприятия все участники получили сладкие призы, новые впечатления и эмоциональный заряд, который точно укрепит отношения ребят со своими «лохматыми хвостолапами».

Праздник для всех жителей Иланского состоится 22 октября по адресу ул. Ленина, 56 рядом с ДК «Орион», 55, начало в 12.00.

Отдельно приглашаем участников зооквиза и первого события «Губернского клуба любителей домашних животных» - фотоконкурса домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост». Приятные сувениры для вас уже едут из Красноярска!

Также ждем питомцев кинологического клуба «Страж», они покажут свои таланты.

Начнется праздник с выступления служебной собаки, которая отвечает за безопасность взрослых и детей всего города.

На нашей встрече соберутся вместе не только любители животных, но и профессионалы, готовые ответить на любые вопросы – ветеринары и кинологи.

А еще на открытии клуба в Иланском пройдет акция «Дом для собаки»: победитель получит в подарок настоящую будку для четвероногого охранника. Такой подарок владельцам собак на частных подворьях приготовило Иланское лесничество.

И только в этот день участники праздника смогут получить необычные купоны – «песики», и обменять их на красивые и полезные товары для себя и своих питомцев! Как их можно получить? Во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это «песики». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных»

Иланск – суббота, 22 октября

ДК «Орион», ул. Ленина, 56

Канск – воскресенье, 23 октября

Ул. Московская, 55

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек».