Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 4:00

Житель Красноярска пытался взорвать петардой банкомат в московском метро

К счастью, никто из посетителей станции не пострадал
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Стоп-кадр МВД

Фото: Стоп-кадр МВД

Безработный житель Красноярска решил устроить «файер-шоу» при помощи банкомата на станции метро «Нагатинская». Как сообщили в МВД, никто из посетителей станции, к счастью, не пострадал.

Все произошло на станции в вестибюле станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро. 34-летний мужчина бросил подожженную петарду в купюроприемник банкомата и сбежал. Это все запечатлела камера видеонаблюдения. Благодаря портрету хулигана, его личность установили довольно скоро. Задержали его и на станции МЦК «Стрешнево».

В отношении жителя Красноярска заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.