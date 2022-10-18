Житель Красноярска пытался взорвать петардой банкомат в московском метро

Фото: Стоп-кадр МВД

Безработный житель Красноярска решил устроить «файер-шоу» при помощи банкомата на станции метро «Нагатинская». Как сообщили в МВД, никто из посетителей станции, к счастью, не пострадал.

Все произошло на станции в вестибюле станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро. 34-летний мужчина бросил подожженную петарду в купюроприемник банкомата и сбежал. Это все запечатлела камера видеонаблюдения. Благодаря портрету хулигана, его личность установили довольно скоро. Задержали его и на станции МЦК «Стрешнево».

В отношении жителя Красноярска заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.