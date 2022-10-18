В Канске открывается «Губернский клуб любителей домашних животных»

Жители Канска любят своих домашних питомцев! Фото: Центральная детская библиотека Канска.

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

А в октябре начались Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных», они пройдут в семи города Красноярского края и в столице Хакасии.

Накануне этого события Центральная детская библиотека Канска пригласила воспитанников детского сада № 10 «Дюймовочка» на познавательно-интерактивную игру «Кот-шоу». Малышей встретили сказочные герои собака Шарик и кошка Мурка. Вместе с ними ребята приняли участие в веселых конкурсах «Нарисуй кота», «Сказочные герои», «Верю-Не верю», узнавали интересные факты про кошек и собак и участвовали в забавных танцевальных физкультминутках «Черный кот» и «Хитрая кошка».

Открытие клуба для всех жителей Канска состоится 23 октября по адресу ул. Московская, 55, начало в 12.00.

Мы увидим питомцев кинологического клуба «Страж», они покажут свои таланты, а гости праздника смогут задать их владельцам вопросы о воспитании и дрессировке собак.

А еще прямо на празднике можно получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.

И только в этот день участники встречи смогут получить необычные купоны – «песики», и обменять их на красивые и полезные товары для себя и своих питомцев! Как можно получить? Фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это «песики». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Отдельно приглашаем участников первого события «Губернского клуба любителей домашних животных» - фотоконкурса домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост». Приятные сувениры для вас уже едут из Красноярска!

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных»

Иланск – суббота, 22 октября

ДК «Орион», ул. Ленина, 56

Канск – воскресенье, 23 октября

Ул. Московская, 55

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек».