В Красноярском крае не зарегистрировано ни одного случая гриппа в этом сезоне

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В Красноярском крае не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом в этом сезоне. Как сообщает глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, также продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ.

За прошедшую неделю к врачам обратились 10139 жителей, что на 5,9% меньше, чем на предыдущей неделе. От гриппа вакцинировались около 740 000 жителей региона.

Напомним, что поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, либо в любом из внебольничных пунктов вакцинации.