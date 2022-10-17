Власти Красноярска начали готовиться к Новому году

Власти Красноярска начали подготовку к Новому года. Традиционно в городе будет восемь больших локаций – центральная елка на острове Татышев и по одной в каждом районе. Будут ледовые городки, конкурсы и мероприятия для детей. Что касается взрослой части горожан, принято решение учесть сложившуюся обстановку. Как именно – пока не уточняют. Видимо, все в процессе обсуждения.

Добавим, что главную городскую елку установят на острове Татышеве за 16 миллионов рублей. Власти Красноярска уже провели торги на установку (и после на демонтаж) главной городской елки. Единственный участник аукциона, подавший заявку, ООО «СТД», с ним и будет заключен контракт. Согласно условиям, елку необходимо будет собрать до 20 декабря, а демонтировать – до конца марта. Конструкция елки прежняя – 55 метров.