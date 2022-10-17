В московском метро ездит поезд с достопримечательностями Красноярска. Фото: пресс-служба правительства края

В метрополитене Москвы, на Сокольнической линии, появился интересный поезд, посвященный истории и культуре Сибири. В нем десять вагонов, по числу регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. Поезд так и называется: «Сибирь здесь». А вагоны оформлены так, чтобы и внутри, и снаружи увидеть достопримечательности и самые известные места. Если прнять во внимание, что поезд будет курсировать по красной ветке московского метро полгода, то за это время в нем проедут не менее двух миллионов человек.

Один из вагонов словно переносит столичных пассажиров в Красноярск. Снаружи – популярные пейзажи «Красноярских Столбов». А внутри и постеры с изображением знаменитой Часовни, и храмы в Енисейске, и У-лайка, и белые медведи на севере, и известные люди – Дмитрий Хворостовский, Виктор Астафьев, Василий Суриков, Андрей Поздеев. Также здесь можно узнать о крупных промышленных предприятиях, спортивных и культурных событиях.

Как рассказали в правительстве края, инициатор и куратор проекта – полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев. Участие в реализации проекта также приняли субъекты страны и правительство Москвы. Одна из основных целей подобного представления регионов Сибири в Москве - поддержка внутреннего туризма.