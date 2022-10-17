В Лесосибирске директор лесохимического комбината скрыл от налогов более 32 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Городской суд Лесосибирска вынес приговор бывшему директору крупного местного предприятия – Новоенисейского лесохимического комплекса (здесь производят различные пиломатериалы и перерабатывают отходы лесопиления). Его признали виновным в том, что он скрыл более 32 миллионов рублей, из которых предприятие должно было уплатить положенные налоги и страховые взносы, сообщают Sibnovosti со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В суде было установлено, что подсудимый руководил предприятием в марте 2020 года, на тот момент долг по налогам и страховым взносам составлял более 105 миллионов рублей. Однако чтобы не платить, он привлек сторонние организации, использовал их счета, на которые контрагент перечислял ему деньги. И таким образом мимо арестованных счетов ЛХК прошли те самые 32 миллиона рублей.

В настоящее время подсудимый уже не работает на предприятии, по решению суда он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Новый собственник Новоенисейкого ЛХК погасил задолженность перед государством в полном объеме.