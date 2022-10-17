В Красноярском крае двое мужчин утонули вместе с машиной. Фото: СК

В Богучанском районе двое мужчин утонули вместе с машиной. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. Там сообщили все, что удалось выяснить к этому моменту. Предварительно вечером 15 октября на берег Ангары приехали отдохнуть двое мужчин: внук 33 года и дедушка 85 лет. Оба – жители села Богучаны. Отдыхали, пили алкоголь. Затем собрались домой и в нетрезвом состоянии загрузились в машину. Однако внук не справился с управлением и в результате «Тойота» скатилась с горы прямо в холодную реку.

Обнаружил их рыбак утром, 17 октября. Он увидел крышу автомобиля в воде и позвонил на телефон экстренной службы. Спасатели достали машину и передали оперативникам. Предварительно установлено, что следов насильственной смерти на телах утонувших мужчин нет. Тем не менее, следком проводит доследственную проверку.