В Красноярске не работают магазины Metro Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестали работать гипермаркеты торговой сети Metro. Их в нашем городе два – в районе Солонцов и в Кировском районе. Также нельзя оформить заказ на 17 октября в приложении «Сбермаркет» на доставку товаров на дом. Возможно, все это происходит по причине технического сбоя, сообщает «Проспект Мира».

В социальных сетях торговой марки в России комментируют, что действительно, закрылись торговый точки и интернет магазины, цитируем, «в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы».

Когда будет установлена причина сбоя и когда возобновится работа торговых центров, представители пообещали сообщить дополнительно.