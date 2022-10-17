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Общество17 октября 2022 9:55

В Красноярске не работают магазины Metro

Возможно, по причине технического сбоя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске не работают магазины Metro

В Красноярске не работают магазины Metro

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестали работать гипермаркеты торговой сети Metro. Их в нашем городе два – в районе Солонцов и в Кировском районе. Также нельзя оформить заказ на 17 октября в приложении «Сбермаркет» на доставку товаров на дом. Возможно, все это происходит по причине технического сбоя, сообщает «Проспект Мира».

В социальных сетях торговой марки в России комментируют, что действительно, закрылись торговый точки и интернет магазины, цитируем, «в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы».

Когда будет установлена причина сбоя и когда возобновится работа торговых центров, представители пообещали сообщить дополнительно.