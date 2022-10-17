В Ачинске судят кассиршу Анну Григорьеву и ее мужа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске проходит судебный процесс в отношении бывшей сотрудницы банка Анны Григорьевой и ее мужа Дениса. Оба – фигуранты резонансного дела, прогремевшего на всю страну в декабре 2021 года. Ничем на первый взгляд не примечательная 30-летняя сотрудница на самом деле довольно долго выносила с работы наличность. А однажды пропала. Вот тут-то и выяснилось, что бесследно исчезли рубли и валюта в общей сумме на 23 миллиона рублей. В ходе расследования установлено, что на преступление Григорьева пошла ради своего мужа – игромана. Потому и на скамью подсудимых они сели рядышком, как говорится, вместе – до конца.

Второе заседание по делу началось сегодня, 17 октября. Несмотря на то, что от подсудимых не поступало открытых возражений на присутствие журналистов (терять им, видимо, уже нечего), в самом суде отнеслись к присутствию репортеров прохладно. Однако следим за развитием событий. Главный вопрос: сколько же получит эта пара.