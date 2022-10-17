Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 9:30

В Ачинске судят кассиршу Анну Григорьеву и ее мужа

Их обвиняют в краже 23 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Ачинске судят кассиршу Анну Григорьеву и ее мужа

В Ачинске судят кассиршу Анну Григорьеву и ее мужа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске проходит судебный процесс в отношении бывшей сотрудницы банка Анны Григорьевой и ее мужа Дениса. Оба – фигуранты резонансного дела, прогремевшего на всю страну в декабре 2021 года. Ничем на первый взгляд не примечательная 30-летняя сотрудница на самом деле довольно долго выносила с работы наличность. А однажды пропала. Вот тут-то и выяснилось, что бесследно исчезли рубли и валюта в общей сумме на 23 миллиона рублей. В ходе расследования установлено, что на преступление Григорьева пошла ради своего мужа – игромана. Потому и на скамью подсудимых они сели рядышком, как говорится, вместе – до конца.

Второе заседание по делу началось сегодня, 17 октября. Несмотря на то, что от подсудимых не поступало открытых возражений на присутствие журналистов (терять им, видимо, уже нечего), в самом суде отнеслись к присутствию репортеров прохладно. Однако следим за развитием событий. Главный вопрос: сколько же получит эта пара.