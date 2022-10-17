В Красноярске две сотрудницы налоговой придумали схему, как украсть из бюджета 3,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске две сотрудницы налоговой службы придумали целую схему, которая позволила им украсть из бюджета 3,5 миллиона рублей. Хотя правильнее будет сказать – бывшие сотрудницы. После того, что они совершили, им едва ли найдется место на государственной службе.

Схема была такой. Сначала подыскали предпринимателя в сообщники. Затем находили по базе данных физические лица, которые подходили под критерии для возмещения излишне уплаченных налогов. Следом вносили изменения в реестр: подменяли сведения о налогоплательщиках, заплативших налоги в прошедший период, ставили туда свои счета. И оформляли возврат. Деньги делили между собой.

Обнаружили эту схему сотрудники УФСБ по краю. Суд уже состоялся. Махинаторшам дали по 4 года условно плюс испытательный срок на 3 года, а предпринимателю, признанному виновным в двух преступлениях, 3 года условно и испытательный срок на 2 года.