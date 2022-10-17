Осенний ЖКХ-марафон на Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM

Фото: Мария ЛЕНЦ
Во вторник, 18 октября в прямом эфире радио «КП» руководители ресурсоснабжающих, подрядных организаций, руководители УК и ТСЖ информируют горожан о своей работе, отвечают на вопросы слушателей радио КП, читателей КП.
Итоги радиомарафона будет подведены на сайте krsk.kp.ru и в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» от 26 октября.
Расписание эфира 18 октября:
8 00 — 8 30 - министерство промышленности Красноярского края;
8 30 — 9 00 - УК "Холмсервис", генеральный директор Ирина Сидорова;
9 00 — 9 30 - ПАО "Красноярскэнергосбыт", Юлия Фейзер, заместитель начальника Управления работы с физическими лицами;
9 30 — 10 00 - ООО "КрасКом", генеральный директор Олег Гончеров.