Осенний ЖКХ-марафон на Радио «Комсомольская правда», 107.1 FM

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 18 октября в прямом эфире радио «КП» руководители ресурсоснабжающих, подрядных организаций, руководители УК и ТСЖ информируют горожан о своей работе, отвечают на вопросы слушателей радио КП, читателей КП.

Итоги радиомарафона будет подведены на сайте krsk.kp.ru и в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» от 26 октября.

Расписание эфира 18 октября:

8 00 — 8 30 - министерство промышленности Красноярского края;

8 30 — 9 00 - УК "Холмсервис", генеральный директор Ирина Сидорова;

9 00 — 9 30 - ПАО "Красноярскэнергосбыт", Юлия Фейзер, заместитель начальника Управления работы с физическими лицами;

9 30 — 10 00 - ООО "КрасКом", генеральный директор Олег Гончеров.