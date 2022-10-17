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Общество17 октября 2022 6:49

Жители Красноярска в ночь на 17 октября увидели яркий метеор

Он пролетал за тысячу километров – над Томской областью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жители Красноярска в ночь на 17 октября увидели яркий метеор. Стоп-кадр видео

Жители Красноярска в ночь на 17 октября увидели яркий метеор. Стоп-кадр видео

Минувшей ночью, с 16 на 17 октября, красноярцы увидели яркий светящийся луч, который прошел по черному небосклону и упал за горизонт. Кому-то даже повезло снять его на видеорегистратор автомобиля. Видеоролики в несколько секунд появились в соцсетях.

Один из счастливчиков поделился впечатлением с Gornovosti. Случилось это примерно в 00:19, он взглянул в окно и увидел яркий падающий объект, оставляющий за собой сине-зеленое свечение. Завораживающее зрелище. Интересно, что это – комета, болид или падающие обломки запущенной с космодрома ракеты?

Роман Морячков, известный в городе любитель-астроном из «КрасАстро» рассказал, что на самом деле это был яркий метеор-болид. Основная его траектория полета была над Томской областью, но по космическим меркам Красноярск от Томска – совсем рядом, поэтому его и увидели здесь. Очевидцы в Томске говорят, что даже слышали звук, похожий на грохот. Наверняка он сгорел в атмосфере, не долетев до земли.