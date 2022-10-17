Красноярским школьникам назвали даты проведения ЕГЭ-2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве образования Красноярского края рассказали, когда пройдут выпускные экзамены для нынешних старшеклассников. Расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом каких-либо изменений в порядке сдачи не предвидится. Традиционно будет три периода: основной – с 26 мая по 1 июля. А также досрочный с 20 марта по 19 апреля и дополнительный для тех, кто по каким-то причинам не сможет написать экзамен вместе со всеми, с 6 по 19 сентября.

Расскажем подробнее об основном периоде сдачи экзаменов. Главных ЕГЭ два – по русскому языку и математике, их результаты будут внесены в аттестат. Поэтому они самые массовые. По русскому языку экзамен будут писать 29 мая. По математике (базовый и профильный уровни) – 1 июня.

На выбор выпускники смогут сдать единый экзамен по географии, литературе, химии, информатике, иностранным языкам.