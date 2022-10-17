В Красноярске отмечают день рождения Коммунального моста Фото: Мария ЛЕНЦ

Коммунальный мост в Красноярске – самое первое на Енисее капитальное сооружение – отмечает сегодня, 17 октября, свой 61-й день рождения. Его официальное открытие состоялось в 1961 году. Сегодня невозможно представить город без него. Он играет важнейшую роль в транспортной системе, а его появление не только соединило два берега, но и дало мощный толчок к развитию города.

Мост изображен на 10-рублевой купюре, его называют чудом инженерной мысли, великолепным образцом позднего сталинского ампира. Этот объект культурного наследия внесен в справочник ЮНЕСКО «Мостростроение мира».

Подробно о том, как жил Красноярск до появления Коммунального моста, при каких условиях было принято решение о его строительстве, с какими трудностями столкнулись рабочие и какие уникальные технологии использовались, читайте в подробной статье «Комсомольской правды»-Красноярск.