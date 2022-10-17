38 студентов из 6 регионов России стали стипендиатами корпоративной программы Segezha Group

38 студентов 2-4 курсов девяти техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности, отобраны SegezhaGroup (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в качестве стипендиатов новой корпоративной программы.

Проект охватывает шесть регионов присутствия – Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Костромскую и Кировскую области. В период теоретических занятий 2022-2023 учебного года ежемесячно компания будет выплачивать стипендиатам по 3 тыс. руб. Студенты получат возможность пройти производственную практику на одном из восьми предприятий холдинга

В Красноярском крае стипендии получат девять студентов, четверо из них - кандидаты на работу в Новоенисейский ЛХК, пятеро – в Лесосибирский ЛДК №1. Наиболее востребованная специальность на этих предприятиях - «Оператор линий и установок деревообработки». Стипендии получат также учащиеся по направлениям «Сварщик», «Электромонтажник» и «Машинист башенного крана».

В Вологодской области –девять стипендиатов для работодателей Сокольского ДОК и Сокольского ЦБК по специальности «Технология комплексной переработки древесины».

Пятеро выбраны в Костромской области – молодые специалисты требуются на Галичский фанерный комбинат. Для интенсификации местного лесовосстановления ребят подготовят по профессии «Лесовод - мастер лесного хозяйства».

В Кировской области в корпоративную программу отобрано пять стипендиатов по специальностям Вятского фанерного комбината. Ключевые направления - «Технология деревообработки» и «Технология комплексной переработки древесины».

В Архангельской области - четверо обучающихся по специальностям «Автомеханик» и «Сварщик». Потенциальный работодатель – Онежский ЛДК.

Карельский флагман компании -Сегежский ЦБК, поддержит пятерых возможных членов своей команды. Главные направления - «Машинист БДМ (бумагоделательной машины)» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

«Segezha Group - это бизнес, ориентированный на развитие, который имеет огромный потенциал роста. Мы внедряем искусственный интеллект, делаем ставку на более сложные продукты, продолжаем внедрение лучших технологий. Динамика изменений во всех сферах нашей жизни будет только нарастать. В связи с этим нам становятся важны не только специалисты с востребованными в отрасли компетенциями, но и люди, готовые к вызовам и большим скоростям. Корпоративная стипендиальная программа усиливает стратегический акцент на человеческий капитал. Мы нацелены поддерживать потенциальных членов команды уже во время их обучения в колледжах и техникумах – с возможностью дальнейшего трудоустройства», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

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