В Красноярске главную городскую елку установят на острове Татышеве за 16 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова на повестке дня подготовка к Новому году. Время так быстро пролетело, город и горожане снова начали готовиться к главному празднику. Власти Красноярска уже провели торги на установку (и после на демонтаж) главной городской елки. Единственный участник аукциона, подавший заявку, ООО «СТД», с ним и будет заключен контракт.

Место для проведения праздничных мероприятий – остров Татышев, ледовый городок разместится на прежнем месте, недалеко от Октябрьского моста. Согласно условиям, елку необходимо будет собрать до 20 декабря, а демонтировать – до конца марта. Цена вопроса – 16 миллионов рублей. Конструкция елки прежняя – 55 метров.

Будут ли праздничные мероприятия и народные гуляния в этом году, вопрос открытый. Многие города уже заявили, что отказываются от крупных новогодних затрат.