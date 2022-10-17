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Общество17 октября 2022 4:07

Новый мэр Красноярска назначил себе новых заместителей

Кадровые перестановки в администрации города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Новый мэр Красноярска назначил себе новых заместителей

Новый мэр Красноярска назначил себе новых заместителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о кадровых перестановках в администрации Красноярска. Недавно назначенный мэр города формирует собственную команду. У него новые заместители. Так, глава Центрального района Вадим Войцеховский сменил должность и теперь он – первый заместитель мэра, будет курировать городское хозяйство, градостроительство и вопросы муниципального имущества. Исполнять обязанности главы Центрального района остался Евгений Трофимов.

Второй заместитель нового мэра – Денис Антонов, до недавнего времени он руководил молодежной политикой и реализацией программ общественного развития Красноярского края. Теперь он будет отвечать за социальную политику краевого центра. Третьим замом стал Дмитрий Веретельников, руководитель департамента градостроительства, должность по факту не меняет, просто расширил свои полномочия и уровень ответственности.

И еще три назначения. Руководителем Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства назначен Павел Креско. Руководителем управления капитального строительства - Александр Мещеряков стал руководителем. Начальником Специализированного автотранспортного предприятия – Дмитрий Сокирка.