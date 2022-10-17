В Канске в реализации подпольного алкоголя подозревают 61-летнюю женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канском районе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили крупную партию поддельного алкоголя. Итого более 540 бутылок водки без акцизов. Такой товар не мог быть произведен в заводских условиях, наверняка этот алкоголь сомнительного качества разливали где-то в подпольном цехе. Оптовая цена на такой меньше, чем заводская, вот поэтому нечестные на руку предприниматели и берут его на реализацию.

В данном случае водка предназначалась для магазинов в одном из населенных пунктов Канского района. Их хозяйка – 61-летняя жительница Красноярска. Установлено, что она была в курсе сомнительного происхождения алкоголя. Стоимость конфискованной у нее партии составила около 125 тысяч рублей. Уголовное дело полицейские завели по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».