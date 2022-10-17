За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 25,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая прокуратура опубликовала традиционный дайджест о мобильном мошенничестве по состоянию на 15 октября. К сожалению, ситуация удручающая и ничуть не улучшается. Так, с начала года жертвами интернет-преступников стали 5 999 жителе края. В общей сумме они пополнили карманы мошенников на 1 073 571 185 рублей. На эту сумму, для сравнения, можно построить новейшую школу в Покровке или в Солнечном. Но они ушли в неизвестном направлении и наверняка будут использованы не на благие цели.

За минувшую неделю пострадал 141 человек, ущерб составил 26 545 771 рублей. Схемы все те же. Например, жительница Октябрьского района Красноярска взяла телефонную трубку, а там – «сотрудник банка» сообщил, что кто-то берет на нее кредит. И пояснил, что надо делать – бежать в банк сломя голову, самой взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Вместо того, чтобы идти прямиком в полицию, гражданка помчалась по всем банкам подряд, набрала 5 411 677 рублей и подарила их негодяям. Сколько лет ей понадобится, чтобы вернуть набранные ею кредиты в банки, да еще с процентами?