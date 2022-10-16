В Канском районе погибли четыре человека во время страшного ДТП на встречке

Фото: МВД

В Канском районе 15 октября погибли 4 человека – на 23 километре автодороги «Канск-Тасеево-Устье» произошло страшное ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде-Красноярск» В МВД, водитель 2107 решил совершить маневр обгона, выехал на встречу и влетел в ВАЗ-2109.

После столкновения из 5 человек выжил только один. Пассажир серьезно пострадал, его доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование ДТП продолжается.