Годовалый и двухлетний мальчики погибли при пожаре в Красноярском крае

Фото: СК

В Шарыповском районе Красноярского края 15 октября произошла страшная трагедия – при пожаре в одном из жилых домов села Ивановка погибли двое малышей – годовалый и двухлетний братья. Как сообщили КП-Красноярск в СК, заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Все произошло вечером – женщина, мать пятерых детей, взяла старшего 8-летнего ребенка и ушла в гости к своей матери, которая проживает в этом же селе. Четверо детей – 7-летний мальчик, 5-летняя девочка, годовалый и двухлетний мальчики – остались дома одни. Отца у детей нет, поэтому дети были предоставлены сами себе.

Что произошло в доме – пока неизвестно. Но совсем скоро соседи заметили, что жилье многодетной семьи горит. Из огня успели выскочить 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. Еще двое малышей выбраться не смогли. Их тела были обнаружены при тушении.

Пока неясно из-за чего возник пожар. Специалисты рассматривают несколько версий, в том числе и неосторожное обращение детей с огнем.

Назначены необходимые экспертизы, которые покажут из-за чего точно погибли дети и почему в доме возник огонь. Расследование продолжается.