Бум на рынке жилья: красноярцы активно продают свои квартиры Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Красноярске резко увеличилось число предложений на жилищном рынке. Горожане активно выставляют свои квартиры на продажу. Причем, с пометкой «срочно».

— Только в нашем агентстве количество квартир, которые попадают в категорию срочной продажи, за последнее время выросло в 5 раз. За неделю мы провели больше переговоров с владельцами таких объектов, чем раньше за несколько месяцев, — сообщил директор по развитию агентства недвижимости «Жилфонд» Максим Омельянчук.

Специалист отметил, что причин для подобного явления несколько: люди готовятся переехать в другое место или давно не живут в Красноярске и хотят избавиться от жилищного баласта, недвижимость продают предприниматели, которым нужны средства на развитие бизнеса и люди избавляются от ипотечной квартиры, потому что нет возможности платить взносы дальше.

Число предложений растет так стремительно, что теперь за покупателя придется побороться. Быстро закрыть сделку удастся только тем, кто готов идти на уступки и подстраиваться под рынок.