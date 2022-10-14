На чиновников Хакасии завели уголовное дело

Фото: пресс-служба Минздрава Хакасии

Следствие завело уголовное дело против чиновников Минздрава, ответственных за строительство радиологического корпуса онкологического диспансера в Абакане. Накануне по этому же делу прошли обыски в «Госэкспертизе» правительства региона. Как сообщает «Новая Хакасия», эти события оказались связаны между собой.

По версии следствия, перед строительством здания эксперты выявили ошибки в документации, однако чиновники не смогли быстро все исправить и не стали обращаться в федеральную Госэкспертизу: вместо этого бумаги отправили Госэкспертизе Хакасии, которая не имела права проводить нужные исследования из-за отсутствия необходимых специалистов.

Сейчас следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК). Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Конкретных подозреваемых правоохранители пока не называют.