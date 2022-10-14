Инспектора Стройнадзора обвинили в обрушении подпорной стены в Красноярске

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске СК завершил расследование дела об обрушении подпорной стены жилого дома на проспекте 60 лет образования СССР. Виновным в произошедшем был признан бывший госинспектор отдела надзора за жилищным строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Следователи установили, что с 2013 по 2017 год застройщик возвел многоэтажку над подпорной стеной. Осенью 2017 года инспектор провел внеплановые выездные проверки и установил, что подпорную стену необходимо обследовать. Однако сотрудник не хотел излишне утруждаться, и поэтому составил акт, в котором расписался об отсутствии нарушений, хотя знал, что работы не были выполнены по всем правилам.

Дальше произошло то, что должно было произойти: должным образом не проверенная и не укрепленная стена рухнула 6 августа 2021 года. Обрушилась часть двора многоэтажки, и по счастливой случайности пострадали только автомобили, но не люди. Произошедшее признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера. Теперь горе-инспектору предстоит ответить за свою халатность в суде – ему грозит до 10 лет тюрьмы за превышение полномочий.