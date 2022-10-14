Путин присвоил почетные звания красноярским тренерам

Александр Первухин и Виктор Соколов

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий двум красноярским тренерам. Статус «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» получили Александр Первухин и Виктор Соколов, сообщили в краевом Минспорта.

Александр Первухин получил звание за вклад и развитие физической культуры, и популяризацию отечественного спорта. Первухин возглавляет КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ»

Виктор Соколов получил звание под той же формулировкой. Тренер преподает в КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта».

Отметим, что Первухин имеет мастера спорта и вовлечен в сферу физической культуры края уже 33 года. Соколов же тренировал спортсменов, которые с 2015 по 2021 годы выиграли на соревнованиях всех уровней 52 золотые медали.