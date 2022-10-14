Барабановская церковь в Красноярском крае получила разрешение на реставрацию

Фото: Служба по государственной охране объектов культурного наследия

Церковь Параскевы Пятницы в Барабаново получила разрешение на реставрацию. Она была построена еще в 1857 году, и сейчас, мягко говоря, нуждается в обновлении. Работами займется фирма ООО «Аркада 21», которая восстанавливала дома в Историческом квартале на Горького в Красноярске.

Реставрация будет проходить под авторским надзором архитектора Андрея Бодэ и его команды. В прошлом году проект реставрации получил диплом Союза архитекторов России на IV Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».

Отметим, что недавно церковь пережила удар молнии. Как рассказал настоятель храма Алексей Язев, она ударила в громоотвод, который был установлен на здание незадолго до грозы.