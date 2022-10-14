В Красноярске на могиле архитектора Демирханова поставили памятник по его эскизу

Фото: Аркадий Зинов

В Красноярске на могиле почетного архитектора РФ Арэга Демирханова установили надгробный памятник. Его делали по эскизу самого мастера – Демирханов спроектировал обелиск из гранита с карандашным наброском собственного портрета.

– Спасибо Вам, Арэг Саркисович, за город, который я так люблю!, — прокомментировал установку памятника министр культуры края Аркадий Зинов.

Отметим, что архитектор скончался в сентябре 2020 года после продолжительной болезни. Демирханов провел последние годы в Красноярске.