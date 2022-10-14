В Красноярске водозаборами и канализацией миллионного города управляют в один клик

Диспетчер управляет водозаборами и насосными станциями в один клик. Фото: КрасКом.

Чтобы поднять питьевую воду из скважин, доставить ее горожанам, а потом принять и очистить использованную воду, перед тем как вернуть ее обратно в Енисей, ежегодно требуются около 200 миллионов кВт/ч. Затраты на электроэнергию занимают большую часть в себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения. Снизить эти затраты помогут автоматизированные системы управления технологическими процессами подачи холодной воды и очистки стоков. На сегодняшний день в Красноярске автоматизированы 94 процента водопроводных насосных станций и 40 — канализации. Планируется, что через два года на диспетчерский пункт будут выведены все 89 КНС, работающие сейчас в автономном режиме без обслуживающего персонала.

«Для нас автоматизация технологических процессов наравне с обновлением трубопроводов важное направление работы по сокращению потерь энергоресурсов. Однако, автоматизация — это не только экономия электроэнергии. Это и достойные условия труда для сотрудников предприятия. В водоотведении это позволит исключить человеческий фактор из сложных технологических процессов — подачи питьевой воды красноярцам и экологической защите реки Енисей», - говорит Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом — совместного предприятия Правительства Красноярского края, городской администрации и СГК.

Экономия уже очевидна: за 8 месяцев 2022 года на подъем и транспортировку холодной воды, а также очистку стоков было затрачено 125,2 миллионов киловатт-час (кВт/ч), что на 4,3 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще один существенный плюс для предприятия и горожан: скорость определения места аварии и ее ликвидация.

В случае нештатной ситуации на водозаборе или сетях автоматика мгновенно выводит на экран диспетчерского монитора информацию о месте, характере и причине инцидента. В автоматическом режиме отключается поврежденное оборудование, а слесари оперативно приступают к ликвидации аварии.

Исключение человеческого фактора в управлении системой жизнеобеспечения миллионного города – тоже несомненное преимущество автоматизации.

Автоматика сама регулирует подачу воды и чередует включение-отключение насосов через заданные диспетчером интервалы времени, чтобы подольше сохранить их работоспособность.

Одним нажатием клавиши компьютерной мыши диспетчер задает параметры работы насосного оборудования всех водозаборов и повысительных насосных станций.

Еще одна проблема, которую решает сейчас КрасКом – замена дорогостоящей немецкой автоматики на российскую, производства Московского завода тепловой автоматики.

В следующем году на всех канализационно-насосных станциях, которые на сегодняшний день оборудованы зарубежной автоматикой, будет произведена замена на аналоги российского производства.

Конкретно

В этом году была автоматизирована ПНС в микрорайоне «Покровский» и водозабор острова Посадного.

В планах на 2023 год — водозаборы «Гремячий лог» и острова Татышева. Запланирована модернизация системы дистанционного управления и на ПНС «Бадалык», с помощью которой в следующем году по новому водопроводу холодная вода пойдет в поселки Емельяновского района.

По материалам портала сибгенко онлайн